Петраков назвав Гармаша дерев’яним (відео)

У збірній України панує гарна атмосфера.

Напередодні контрольного матчу проти Болгарії в Одесі збірна України провела тренування, на якому виконуючий обов’язки головного тренера національної команди Олександр Петраков пожартував над Денисом Гармашем.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Fotball Hub.

В ефір потрапили кадри, на яких тренер, спілкуючись з Андрієм Ярмоленком, назвав Дениса Гармаша дерев’яним. Мабуть, наставник пожартував з того, якого технічного партнера взяв вінгер "Вест Хема" для вправи "квадрат".

"А що ти взяв дерев’яного я не можу зрозуміти", — звернувся Петраков до Ярмоленка, вказуючи на Гармаша. До речі, Денис неоднозначно сприйняв жарт тренера, але особливо виду не подав.

Зазначимо, Гармаш вперше був викликаний до збірної України при Петракові. Півзахисник блискуче замінив усіх нападників у "Динамо" і став своєрідним джокером у Мірчі Луческу. У сезоні 2021/22 Денис по суті набув другої молодості, а про його новий статус навіть жартують у команді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Ярмоленко пожертвував усі свої призові за участь на Євро-2020.