Мимишность зашкаливает: Зинченко поделился фото с дочерью

Футболист блестяще справляется с ролью отца.

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который недавно крестил дочь Еву, опубликовал милые фото с дочуркой с этого мероприятия.

Снимками счастливый папа-футболист поделился на своей страничке в Instagram.

Александр опубликовал два снимка, на которых он держит на руках малышку. А на одном из фото мимишность просто зашкаливает — левый защитник МС решил передать соску дочери. К слову Влада Седан, супруга Александра, отреагировала на публикацию пятью "сердечками".

Напомним, крестным отцом Евы стал центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко, а крестной матерью — Кристина Яремчук, жена форварда сборной Украины и португальской "Бенфики" Романа Яремчука.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зинченко может оказаться в новой команде Андрея Шевченко, однако трансферная стоимость футболиста довольно внушительна (28 млн евро), поэтому рассматривается арендное соглашение.

Напомним, сборная Украины с Зинченко готовится сейчас к матчу против Болгарии (11.11.2021).