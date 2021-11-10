Мімішність зашкалює: Зінченко поділився фото з дочкою

Футболіст блискуче справляється з роллю батька.

Захисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який нещодавно хрестив дочку Єву, опублікував милі фото з донечкою з цього заходу.

Знімками щасливий тато-футболіст поділився на своїй сторінці у Instagram.

Олександр опублікував два знімки, на яких він тримає на руках дитину. А на одному з фото мімішність просто зашкалює – лівий захисник МС вирішив передати соску дочці. До слова Влада Седан, дружина Олександра, відреагувала на публікацію п’ятьма "сердечками".

Нагадаємо, хрещеним батьком Єви став центральний захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко, а хрещеною матір’ю — Крістіна Яремчук, дружина форварда збірної України та португальської "Бенфіки" Романа Яремчука.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зінченко може опинитися в новій команді Андрія Шевченка, проте трансферна вартість футболіста є досить великою (28 млн євро), тому розглядається орендна угода.

Нагадаємо, збірна України з Зінченком готується зараз до матчу проти Болгарії (11.11.2021).