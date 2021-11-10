Укр

"Жора, улыбайся, ты ж одессит": Петраков зажег перед матчем с Болгарией (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Петраков и Георгий Бущан Новость обновлена 10 ноября 2021, 18:39
Александр Петраков и Георгий Бущан

Перед пресс-конференцией было весело.

В среду, 10 ноября, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который на тренировке назвал Дениса Гармаша "деревянным", и вратарь Георгий Бущан провели пресс-конференцию накануне товарищеского поединка против Болгарии.

Видео пресс-конференции доступно на YouTube-канале ТК "Футбол 1/2/3".

Перед мероприятием Петраков пребывал в хорошем расположении духа и даже попытался подколоть своего вратаря.

"Жора, улыбайся. Там народ подтянется. Ты ж одессит, ты должен улыбаться", — обратился к Бущану Петраков.

Георгий поулыбался, однако до начала официального мероприятия принял серьезный вид.

Видео пресс-конференции:

Добавим, что сама пресс-конференция получилась довольно быстрой, ведь журналисты задали игроку и тренеру всего пару вопросов.

Матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 ноября, в Одессе на стадионе "Черноморец". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире по ТВ в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне игры.

Теги:
#Футбол #Александр Петраков #Георгий Бущан
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