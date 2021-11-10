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"Жора, посміхайся, ти ж одесит": Петраков запалив перед матчем з Болгарією (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Петраков та Георгій Бущан Новина оновлена 10 листопада 2021, 18:39
Олександр Петраков та Георгій Бущан

Перед пресконференцією було весело.

У середу, 10 листопада, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який на тренуванні назвав Дениса Гармаша "дерев’яним", та воротар Георгій Бущан провели прес-конференцію напередодні товариського поєдинку проти Болгарії.

Відео пресконференція доступне на YouTube-каналі ТК "Футбол 1/2/3".

Перед заходом Петраков перебував у хорошому настрої і навіть спробував підколоти свого воротаря.

"Жора, посміхайся. Там народ підтягнеться. Ти ж одесит, ти маєш усміхатися", — звернувся до Бущана Петраков.

Георгій посміхнувся, проте до початку офіційного заходу набув серйозного вигляду.

Відео пресконференції:

Додамо, що сама пресконференція пройшла досить швидко, адже журналісти поставили гравцю та тренеру лише кілька питань.

Матч Україна – Болгарія відбудеться у четвер, 11 листопада, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок у прямому ефірі з ТБ в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні гри.

Теги:
#Футбол #Олександр Петраков #Георгій Бущан
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