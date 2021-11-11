Укр

Шевченко, Хави, а теперь Джеррард: легенда футбола возглавил английский клуб

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Стивен Джеррард Новость обновлена 11 ноября 2021, 12:49
Стивен Джеррард

Звезда "Ливерпуля" будет тренировать бирмингемский клуб. 

После громких тренерских назначений Хави в "Барселоне" и Андрея Шевченко в "Дженоа" напомнить о себе решил еще один звездный футболист — Стивен Джеррард, который в четверг, 11 ноября, официально возглавил бирмингемскую "Астон Виллу".

Об этом сообщает пресс-служба "Астон Виллы" в Instagram.

Отметим, подробности сделки не уточняются, однако ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что Стивен подпишет контракт с бирмингемцами на три года. Кроме того, сообщалось, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории "Астон Виллы".

Издание HITC сообщало, что Джеррард будет зарабатывать в новой команде пять миллионов евро в год.

"Астон Вилла — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал новым главным тренером этой команды", — заявил на презентации Джеррард.

Предыдущим тренером АВ был Дин Смит. На данный момент бирмингемцы c 10-ю очками занимают 16-е место в английской Премьер-лиге. 

Добавим, что Джеррард имеет небольшой тренерский опыт. Ранее англичанин работал с юношеской командой Ливерпуля U-19, а также возглавлял шотландский "Рейнджерс", с которым в прошлом сезоне выиграл титул чемпиона страны.

Стивен прославился благодаря своей игре за "Ливерпуль".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко хочет подписать в "Дженоа" двух украинцев.

Теги:
#Футбол #Стивен Джеррард #ФК Астон Вилла
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