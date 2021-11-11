Шевченко, Хаві, а тепер Джеррард: легенда футболу очолив англійський клуб

Зірка "Ліверпуля" тренуватиме бірмінгемський клуб.

Після гучних тренерських призначень Хаві у "Барселоні" та Андрія Шевченка у "Дженоа" нагадати про себе вирішив ще один зірковий футболіст — Стівен Джеррард, який у четвер, 11 листопада, офіційно очолив бірмінгемську "Астон Віллу".

Про це повідомляє пресслужба "Астон Вілли" в Instagram.

Зазначимо, подробиці угоди не уточнюються, проте раніше інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Стівен підпише контракт із бірмінгемцями на три роки. Крім того, повідомлялося, що Джеррард стане найвисокооплачуванішим тренером в історії "Астон Вілли".

Видання HITC повідомляло, що Джеррард зароблятиме у новій команді п’ять мільйонів євро на рік.

"Астон Вілла — клуб з багатою історією та традиціями в англійському футболі, і я безмірно пишаюся тим, що став новим головним тренером цієї команди", — заявив на презентації Джеррард.

Попереднім тренером АВ був Дін Сміт. На цей час бірмінгемці з 10-ма очками посідають 16-те місце в англійській Прем’єр-лізі.

Додамо, що Джеррард має невеликий тренерський досвід. Раніше англієць працював з юнацькою командою Ліверпуля U-19, а також очолював шотландський "Рейнджерс", з яким минулого сезону виграв титул чемпіона країни.

Стівен прославився завдяки своїй грі за "Ліверпуль".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко хоче підписати у "Дженоа" двох українців.