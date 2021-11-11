Укр

Жена футболиста "Шахтера" "украсила Стамбул" (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дарья Савина в Стамбуле Новость обновлена 11 ноября 2021, 13:26
Дарья Савина в Стамбуле

Красотка отправилась в путешествие с мужем.

Телеведущая и модель Дарья Савина, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, побывала в романтическом путешествии с мужем в Турции.

Об этом Дарья рассказала на своей страничке в Instagram.

Семейная пара отправилась в Турцию, где Валерий сделал супруге сюрприз. Бондарь воплотил в жизнь мечту Савиной, полетав вместе с ней на воздушном шаре в Каппадокии. Затем влюбленные вернулись в Стамбул, где Савина похвасталась фигурой на фоне красот города.

"Стамбул — невероятный город, но я, вроде, тоже ничего так. Согласны?"

Дарья Савина на фоне фонтана в Стамбуле
Дарья Савина на фоне фонтана в Стамбуле
Дарья Савина в Турции
Дарья Савина в Турции

Примечательно, что Бондарь ответил жене на этот пост: "Украсила этот город, моя принцесса".

Добавим, что Бондарь и Савина поженились летом 2021 года. Кроме того, пара обвенчалась осенью в Киеве-Печерской лавре

Савина частенько проводит горячие фотосессии, радуя свою многочисленную аудиторию в соцсетях. На нее подписано более 260 тысяч человек. Недавно красотка опубликовала яркие снимки из серии "Утро невесты". Кроме того, Дарья восхитила подписчиков, поделившись фото с глубоким декольте.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Валерий Бондарь #Дарья Савина
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