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Дружина футболіста "Шахтаря" "прикрасила Стамбул" (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дар’я Савіна у Стамбулі Новина оновлена 11 листопада 2021, 13:26
Дар’я Савіна у Стамбулі

Красуня вирушила у подорож з чоловіком.

Телеведуча і модель Дар’я Савіна, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, побувала у романтичній подорожі з чоловіком у Туреччині.

Про це Дар’я розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Сімейна пара вирушила до Туреччини, де Валерій зробив дружині сюрприз. Бондар втілив у життя мрію Савіної, політавши разом з нею на повітряній кулі в Каппадокії. Потім закохані повернулися до Стамбула, де Савіна похвалилася фігурою на фоні красот міста.

"Стамбул — неймовірне місто, але я, начебто, теж нічого так. Згодні?"

Дар’я Савіна на фоні фонтану у Стамбулі
Дар’я Савіна на фоні фонтану у Стамбулі
Дар’я Савіна в Туреччині
Дар’я Савіна в Туреччині

Примітно, що Бондар відповів дружині на цей пост: "Прикрасила це місто, моя принцеса".

Додамо, що Бондар та Савіна одружилися влітку 2021 року. Крім того, пара повінчалася восени у Києві-Печерській лаврі.

Савіна часто проводить гарячі фотосесії, радуючи свою численну аудиторію в соцмережах. На неї підписано понад 260 тисяч людей. Нещодавно красуня опублікувала яскраві знімки із серії "Ранок нареченої". Крім того, Дар’я захопила підписників, поділившись фото з глибоким декольте.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
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