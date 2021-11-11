Дружина футболіста "Шахтаря" "прикрасила Стамбул" (фото)

Красуня вирушила у подорож з чоловіком.

Телеведуча і модель Дар’я Савіна, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, побувала у романтичній подорожі з чоловіком у Туреччині.

Про це Дар’я розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Сімейна пара вирушила до Туреччини, де Валерій зробив дружині сюрприз. Бондар втілив у життя мрію Савіної, політавши разом з нею на повітряній кулі в Каппадокії. Потім закохані повернулися до Стамбула, де Савіна похвалилася фігурою на фоні красот міста.

"Стамбул — неймовірне місто, але я, начебто, теж нічого так. Згодні?"

Дар’я Савіна на фоні фонтану у Стамбулі

Дар’я Савіна в Туреччині

Примітно, що Бондар відповів дружині на цей пост: "Прикрасила це місто, моя принцеса".

Додамо, що Бондар та Савіна одружилися влітку 2021 року. Крім того, пара повінчалася восени у Києві-Печерській лаврі.

Савіна часто проводить гарячі фотосесії, радуючи свою численну аудиторію в соцмережах. На неї підписано понад 260 тисяч людей. Нещодавно красуня опублікувала яскраві знімки із серії "Ранок нареченої". Крім того, Дар’я захопила підписників, поділившись фото з глибоким декольте.