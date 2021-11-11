Укр

Ярмоленко объяснил, почему сборная Украины не смогла обыграть Болгарию

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей также остался недоволен реализацией Новость обновлена 11 ноября 2021, 22:25
Андрей также остался недоволен реализацией

Мяч просто не шел в ворота.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью в товарищеском матче против Болгарии (1:1), которая состоялась в четверг Одессе.

"Посмотрели после игры статистику, были удивлены. 35 ударов, а забили только один мяч. Могу сказать, что мяч просто не шел в ворота, такое иногда бывает в футболе. Сложно сказать, магия цифр или что-то другое было в данной ситуации. Мне кажется, данный счет, 1:1, просто преследует нас.

Впереди у нас важный матч против Боснии, настраиваемся на нее. Сегодня мы все довольны игрой, результата нет, но он сегодня не так и важен", — заявил Ярмоленко в эфире телеканала "Футбол".

Ранее Александр Петраков прокомментировал ничью с болгарами. По его словам, уровень футболистов не позволил забить больше и победить.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Чемпионат мира #Андрей Ярмоленко
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