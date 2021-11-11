Ярмоленко пояснив, чому збірна України не змогла обіграти Болгарію

М’яч просто не йшов у ворота.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував нічию у товариському матчі проти Болгарії (1:1), яка відбулася у четвер у Одесі.

"Подивилися після гри статистику, були здивовані. 35 ударів, а забили лише один м’яч. Можу сказати, що м’яч просто не йшов у ворота, таке іноді буває у футболі. Важко сказати, магія цифр чи щось інше було в цій ситуації. Мені здається, цей рахунок, 1:1, просто переслідує нас.

Попереду у нас важливий матч проти Боснії, налаштовуємось на неї. Сьогодні ми всі задоволені грою, результату немає, але він сьогодні не такий і важливий", — заявив Ярмоленко в ефірі телеканалу "Футбол".

Раніше Олександр Петраков прокоментував нічию з болгарами. За його словами, рівень футболістів не дозволив забити більше та перемогти.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.