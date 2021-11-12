ЧМ-2022 по футболу: определился четвертый участник финального турнира

Бразильцы в Латинской Америке не видят равных.

Помимо европейской части отбора на ЧМ-2022, в четверг в свои игры провели и команды из Южной Америки.

В центральной встрече дня сборная Бразилии дома справилась с колумбийцами (1:0). Единственный мяч на 72-й минуте забил Лукас Пакета.

Благодаря этой победе бразильцы закрепились на первом месте с 34 очками, и за шесть туров до конца отбора забронировали за собой путевку на чемпионат мира. Сборная уже никак не опуститься ниже четвертого места, которое дает право представлять регион в Катаре.

На данный момент известно четыре участника турнира. Кроме хозяев-катарцев и бразильцев, это Германия и Дания, которые выиграли свои группы в европейской части отбора.

Национальная сборная Украины в четверг провела контрольный матч против Болгарии, который завершился вничью со счетом 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.