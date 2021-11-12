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ЧС-2022 з футболу: визначився четвертий учасник фінального турніру

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Неймар та компанія їдуть до Катару. Новина оновлена 12 листопада 2021, 11:23
Неймар та компанія їдуть до Катару.

Бразильці у Латинській Америці не бачать рівних.

Крім європейської частини відбору на ЧС-2022, у четвер у свої ігри провели команди з Південної Америки.

У центральній зустрічі дня збірна Бразилії вдома впоралася з колумбійцями (1:0). Єдиний м’яч на 72 хвилині забив Лукас Пакета.

Завдяки цій перемозі бразильці закріпилися на першому місці з 34 очками, і за шість турів до кінця відбору забронювали путівку на чемпіонат світу. Збірна вже ніяк не опуститься нижче за четверте місце, яке дає право представляти регіон у Катарі.

На даний момент відомо чотири учасники турніру. Окрім господарів-катарців та бразильців, це Німеччина та Данія, які виграли свої групи у європейській частині відбору.

Національна збірна України у четвер провела контрольний матч проти Болгарії, який завершився внічию з рахунком 1:1.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.

Теги:
#Футбол #Збірна Бразилії #Чемпіонат світу
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