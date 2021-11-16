Жена футболиста "Шахтера" засветила стройные ножки (фото)

Пара отправилась в романтическое путешествие.

Дарья Савина, известная телеведущая и модель, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, опубликовала снимки, сделанные во время романтической фотосессии с мужем в Стамбуле.

Яркими кадрами красотка поделилась на своей страничке в Instagram.

Супруга футболиста поделилась со своей многочисленной армией поклонников счастливыми кадрами, сопроводив их не менее счастливыми строками.

"Как же круто, когда рядом с тобой человек, с которым вы на одной волне, который, как и ты видит жизнь, с которым у вас одни мечты на двоих, когда у вас нет секретов друг от друга, когда общие интересы, когда вы смеетесь над одними и теми же шутками, когда вы оба любите путешествовать и вдохновляетесь от одних и тех же вещей. В общем, когда у вас один мир на двоих", — написала Савина, прикрепив несколько снимков с любимым.

Бондарь только восстановился после тяжелой травмы. 22-летний центрбек в сезоне 2021/22 сыграл всего 5 поединков и голевыми действиями отметиться не успел.

Отметим, в Турции Бондарь сделал для Даши сюрприз, воплотив в жизнь мечту жены.

Напомним, недавно пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре, а Савина позже опубликовала пикантные снимки, сделанные в день свадьбы.