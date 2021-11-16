Рус

Дружина футболіста "Шахтаря" засвітила стрункі ніжки (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
Дар’я Савіна та Валерій Бондар Новина оновлена 16 листопада 2021, 12:24
Дар’я Савіна та Валерій Бондар

Пара вирушила у романтичну подорож.

Дар’я Савіна, відома телеведуча та модель, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, опублікувала знімки, зроблені під час романтичної фотосесії з чоловіком у Стамбулі.

Яскравими кадрами красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дружина футболіста поділилася зі своєю численною армією шанувальників щасливими кадрами, супроводжуючи їх не менш щасливими рядками.

"Як же круто, коли поряд з тобою людина, з якою ви на одній хвилі, яка, як і ти бачить життя, з яким у вас одні мрії на двох, коли у вас немає секретів один від одного, коли спільні інтереси, коли ви смієтеся над одними й тими ж жартами, коли ви обоє любите подорожувати та надихаєтеся від тих самих речей. Загалом, коли у вас один світ на двох", — написала Савіна, прикріпивши кілька знімків з коханим.

Бондар лише відновився після тяжкої травми. 22-річний центрбек у сезоні 2021/22 зіграв лише 5 поєдинків і гольовими діями відзначитися не встиг.

Зазначимо, у Туреччині Бондар зробив для Даші сюрприз, втіливши в життя мрію дружини.

Нагадаємо, нещодавно пара повінчалася в Києво-Печерській лаврі, а Савіна пізніше опублікувала пікантні знімки, зроблені в день весілля.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Валерій Бондар #Дар'я Савіна
Чи можна заробити на курсі долара
Гроші
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи можна заробити на курсі долара
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Сьогодні потрібна перемога за будь-яку ціну
Пан або пропав: чому матч проти Боснії найважливіший для збірної України за останні 5 років
Дата публікації
Категорія
Вид з висоти на лінії кордону
На кордоні Польщі та Білорусі нові зіткнення: відео з повітря та карта
Дата публікації
Категорія
Вагітні на вакцинацію йдуть, але її ще треба добитись
"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом