Дружина футболіста "Шахтаря" засвітила стрункі ніжки (фото)

Пара вирушила у романтичну подорож.

Дар’я Савіна, відома телеведуча та модель, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, опублікувала знімки, зроблені під час романтичної фотосесії з чоловіком у Стамбулі.

Яскравими кадрами красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дружина футболіста поділилася зі своєю численною армією шанувальників щасливими кадрами, супроводжуючи їх не менш щасливими рядками.

"Як же круто, коли поряд з тобою людина, з якою ви на одній хвилі, яка, як і ти бачить життя, з яким у вас одні мрії на двох, коли у вас немає секретів один від одного, коли спільні інтереси, коли ви смієтеся над одними й тими ж жартами, коли ви обоє любите подорожувати та надихаєтеся від тих самих речей. Загалом, коли у вас один світ на двох", — написала Савіна, прикріпивши кілька знімків з коханим.

Бондар лише відновився після тяжкої травми. 22-річний центрбек у сезоні 2021/22 зіграв лише 5 поєдинків і гольовими діями відзначитися не встиг.

Зазначимо, у Туреччині Бондар зробив для Даші сюрприз, втіливши в життя мрію дружини.

Нагадаємо, нещодавно пара повінчалася в Києво-Печерській лаврі, а Савіна пізніше опублікувала пікантні знімки, зроблені в день весілля.