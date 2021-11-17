Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате соседней с Украиной страны

Агенты игрока уже предложили свои услуги клубу

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать игроком "Трабзонспора", сообщает Fanatik.

По данным источника, агенты украинского футболиста уже провели переговоры с турецким клубом. На данный момент турки испытывают проблемы в зоне нападения из-за травмы основного футболиста Жервиньо.

На данный момент "Вест Хэм" занимает третье место в чемпионате Англии, но вклад украинца в этот успех минимальный. Ярмоленко провел семь матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Ярмоленко с лондонским клубом заканчивается следующим летом, поэтому "Вест Хэм" может либо продать игрока зимой, либо уже в следующей кампании отпустить футболиста бесплатно.

Во вторник Ярмоленко помог сборной Украины одержать победу над Боснией (2:0) и пробиться в плей-офф отбора на чемпионат мира.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.