Укр

Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате соседней с Украиной страны

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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В ближайшее время Ярмоленко ждут перемены Новость обновлена 17 ноября 2021, 11:15
В ближайшее время Ярмоленко ждут перемены

Агенты игрока уже предложили свои услуги клубу

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать игроком "Трабзонспора", сообщает Fanatik.

По данным источника, агенты украинского футболиста уже провели переговоры с турецким клубом. На данный момент турки испытывают проблемы в зоне нападения из-за травмы основного футболиста Жервиньо.

На данный момент "Вест Хэм" занимает третье место в чемпионате Англии, но вклад украинца в этот успех минимальный. Ярмоленко провел семь матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Ярмоленко с лондонским клубом заканчивается следующим летом, поэтому "Вест Хэм" может либо продать игрока зимой, либо уже в следующей кампании отпустить футболиста бесплатно.

Во вторник Ярмоленко помог сборной Украины одержать победу над Боснией (2:0) и пробиться в плей-офф отбора на чемпионат мира.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#ФК Вест Хэм Юнайтед #АПЛ #ФК Трабзонспор #Чемпионат Турции #Андрей Ярмоленко
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