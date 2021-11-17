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Ярмоленко може продовжити кар’єру у чемпіонаті сусідньої з Україною країни

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Найближчим часом на Ярмоленка чекають зміни Новина оновлена 17 листопада 2021, 11:15
Найближчим часом на Ярмоленка чекають зміни

Агенти гравця вже запропонували свої послуги клубу

Півзахисник "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко може стати гравцем "Трабзонспору", повідомляє Fanatik.

За даними джерела, агенти українського футболіста вже провели переговори із турецьким клубом. На даний момент турки мають проблеми в зоні нападу через травму основного футболіста Жервіньо.

На даний момент "Вест Хем" посідає третє місце у чемпіонаті Англії, але внесок українця у цей успіх мінімальний. Ярмоленко провів сім матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Контракт Ярмоленка з лондонським клубом закінчується наступного літа, тому "Вест Хем" може або продати гравця взимку, або вже наступної кампанії відпустити футболіста безкоштовно.

У вівторок Ярмоленко допоміг збірній України здобути перемогу над Боснією (2:0) та пробитися у плей-оф відбору на чемпіонат світу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#ФК Вест Хем Юнайтед #АПЛ #ФК Трабзонспор #Чемпіонат Туреччини #Андрій Ярмоленко
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