Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы в отборе на ЧМ-2022

Среди них нет ни одного игрока киевского "Динамо".

Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной группы D в отборе на чемпионат мира-2022 по футболу. Напомним, по итогам группового турнира Франция заняла первое место, Украина пробилась в плей-офф со второй позиции, а Казахстан, Финляндия и Босния и Герцоговина прекратили борьбу за попадание на мировой форум.

По версии и оценкам портала, в число лучших 11 вошли три игрока сборной Украины. Это защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь, а также полузащитник Александр Зинченко.

Наибольшее представительство у Франции — сразу пять футболистов: Дюбуа, Гризманн, Рабьо, Мбаппе и Бензема. Также в составе два финна (Градецки и Пукки) и босниец Ахмедходжич.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.