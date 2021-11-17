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Три гравці збірної України потрапили до символічної збірної групи у відборі на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Олександр Зінченко один із них Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:42
Олександр Зінченко один із них

Серед них немає жодного гравця київського "Динамо".

Статистичний портал WhoScored опублікував свою версію символічної збірної групи D у відборі на чемпіонат світу-2022 з футболу. Нагадаємо, за підсумками групового турніру Франція посіла перше місце, Україна пробилася до плей-офф з другої позиції, а Казахстан, Фінляндія та Боснія та Герцоговина припинили боротьбу за потрапляння на світовий форум.

За версією та оцінками порталу, до кращих 11 увійшли три гравці збірної України. Це захисники Микола Матвієнко та Едуард Соболь, а також півзахисник Олександр Зінченко.

Найбільше представництво у Франції — одразу п’ять футболістів: Дюбуа, Грізманн, Рабьо, Мбаппе та Бензема. Також у складі два фіни (Градецьки та Пуккі) та боснієць Ахмедходжич.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#Збірна України #Едуард Соболь #Олександр Зінченко #Микола Матвієнко
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