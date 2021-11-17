Укр

"Слава Украине!": Довбик обратился к болельщикам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Артем Довбик Новость обновлена 17 ноября 2021, 21:32
Артем Довбик

Нападающий проявил себя в последней игре.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик обратился к болельщикам сборной Украины, которая накануне обыграла в гостях команду Боснии и Герцеговины (0:2) в отборе на ЧМ-2022 и прошла в следующий этап квалификации.

Соответсвующий пост Артем написал на своей страничке в Instagram.

Артем, который в этой игре появился на замену и забил второй гол нашей команды, выйдя один на один с кипером хозяев, отметил, что коллективу Александра Петракова предстоит еще полпути.

"Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионат мира. Слава Украине!" — написал Довбик, прикрепив несколько снимков с матча.

Отметим, сборная Украины заняла в отборочной группе второе место, которое дало право нашей команде выступить во второй части квалификации. Жребий может быть как благосклонным к "Желто-синим", так и весьма суровым

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации на ЧМ-2022 состоится 26 ноября, а игры этого этапа пройдут уже в марте 2022 года. Для выхода на Мундиаль нашей команде нужно победить в двух матчах — полуфинале и финале плей-офф.

Отметим, сразу три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации на ЧМ-2022.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Артем Довбик
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 17 ноября: расследование по "вагнеровцам", Беларусь отключает электричество Украине
Дата публикации
Категория
Кадры задержания "вагнеровцев" в Беларуси, 2020 год.
Bellingcat опубликовал расследование о срыве операции по задержанию "вагнеровцев": главное
Дата публикации
Категория
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
ЧВК "Вагнера"
Отложить захват "вагнеровцев" попросил лично Ермак - расследование Bellingcat
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени