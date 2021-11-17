"Слава Украине!": Довбик обратился к болельщикам
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Нападающий проявил себя в последней игре.
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик обратился к болельщикам сборной Украины, которая накануне обыграла в гостях команду Боснии и Герцеговины (0:2) в отборе на ЧМ-2022 и прошла в следующий этап квалификации.
Соответсвующий пост Артем написал на своей страничке в Instagram.
Артем, который в этой игре появился на замену и забил второй гол нашей команды, выйдя один на один с кипером хозяев, отметил, что коллективу Александра Петракова предстоит еще полпути.
"Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионат мира. Слава Украине!" — написал Довбик, прикрепив несколько снимков с матча.
Отметим, сборная Украины заняла в отборочной группе второе место, которое дало право нашей команде выступить во второй части квалификации. Жребий может быть как благосклонным к "Желто-синим", так и весьма суровым.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации на ЧМ-2022 состоится 26 ноября, а игры этого этапа пройдут уже в марте 2022 года. Для выхода на Мундиаль нашей команде нужно победить в двух матчах — полуфинале и финале плей-офф.
Отметим, сразу три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации на ЧМ-2022.
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