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"Слава Україні!": Довбик звернувся до вболівальників

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Довбик Новина оновлена 17 листопада 2021, 21:32
Артем Довбик

Нападник проявив себе в останній грі.

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик звернувся до вболівальників збірної України, яка напередодні обіграла в гостях команду Боснії та Герцеговини (0:2) у відборі на ЧС-2022 та пройшла у наступний етап кваліфікації.

Відповідний пост Артем написав на своїй сторінці в Instagram.

Артем, який у цій грі з’явився на заміну і забив другий гол нашої команди, вийшовши віч-на-віч з кіпером господарів, зазначив, що колектив Олександра Петракова ще знаходиться на півдорозі до мрії.

"Ми пройшли лише півдороги. Попереду дорога до мрії — чемпіонат світу. Слава Україні!" — написав Довбик, прикріпивши кілька знімків з матчу.

Зазначимо, збірна України посіла у відбірковій групі друге місце, яке дало право нашій команді виступити у другій частині кваліфікації. Жереб може бути як прихильним до "Жовто-синіх", так і дуже суворим.

Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 відбудеться 26 листопада, а ігри цього етапу пройдуть вже у березні 2022 року. Для виходу на Мундіаль нашій команді потрібно перемогти у двох матчах – півфіналі та фіналі плей-офф.

Зазначимо, одразу три гравці збірної України потрапили до символічної збірної групи D кваліфікації на ЧС-2022.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Артем Довбик
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