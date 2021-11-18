Укр

Дочь Зинченко показала отцу, вернувшемуся со сборной, неприличный жест (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Зинченко и его дочь Ева Новость обновлена 18 ноября 2021, 10:59
Александр Зинченко и его дочь Ева

Футболист вернулся домой из расположения сборной Украины.

Левый защитник/центральный полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который забил победный гол в ключевом матче отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины (0:2), показал забавное фото дочери Евы по прибытию домой.

Футболист поделился милым снимком на своей страничке в Instagram

На фото маленькая Ева, которая родилась 1 августа 2021 года, показывает любящему папе средний палец. Александр даже пошутил по этому поводу. 

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", — написал Зинченко, прикрепив фото своей дочери.

Дочь Александра Зинченко Ева показала отцу средний палец
Дочь Александра Зинченко Ева показала отцу средний палец

В сети пошутили, что Ева показала Александру, сколько голов он забил в последней игре. Кроме того, пользователи предположили, что такой жест дочь футболиста показала всем недоброжелателям, которые критикуют Зинченко. 

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины сделала лишь полдела в отборе на чемпионат мира-2022. Наша команда сыграет в раунде плей-офф квалификации, где есть различные варианты жребия.

Добавим, что форвард сборной Украины Артем Довбик после победы обратился к болельщикам.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сити #Александр Зинченко
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