Дочь Зинченко показала отцу, вернувшемуся со сборной, неприличный жест (фото)

Футболист вернулся домой из расположения сборной Украины.

Левый защитник/центральный полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который забил победный гол в ключевом матче отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины (0:2), показал забавное фото дочери Евы по прибытию домой.

Футболист поделился милым снимком на своей страничке в Instagram.

На фото маленькая Ева, которая родилась 1 августа 2021 года, показывает любящему папе средний палец. Александр даже пошутил по этому поводу.

"Доця встретила. На что наиграл папка, то и получил", — написал Зинченко, прикрепив фото своей дочери.

Дочь Александра Зинченко Ева показала отцу средний палец

В сети пошутили, что Ева показала Александру, сколько голов он забил в последней игре. Кроме того, пользователи предположили, что такой жест дочь футболиста показала всем недоброжелателям, которые критикуют Зинченко.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины сделала лишь полдела в отборе на чемпионат мира-2022. Наша команда сыграет в раунде плей-офф квалификации, где есть различные варианты жребия.

Добавим, что форвард сборной Украины Артем Довбик после победы обратился к болельщикам.