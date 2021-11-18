Дочка Зінченка показала батькові, який повернувся зі збірної, непристойний жест (фото)

Футболіст повернувся додому із розташування збірної України.

Лівий захисник/центральний півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко, який забив переможний гол у ключовому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини (0:2), показав кумедне фото доньки Єви після прибуття додому.

Футболіст поділився милим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото маленька Єва, яка народилася 1 серпня 2021 року, показує люблячому татові середній палець. Олександр навіть пожартував з цього приводу.

"Доця зустріла. На що награв татко, те й одержав", — написав Зінченко, прикріпивши фото своєї доньки.

Дочка Олександра Зінченка Єва показала батькові середній палець

У мережі пожартували, що Єва показала Олександру, скільки голів він забив в останній грі. Крім того, користувачі припустили, що такий жест дочка футболіста показала всім недоброзичливцям, які критикують Зінченка.

"Телеграф" нагадує, що збірна України зробила лише пів справи у відборі на чемпіонат світу-2022. Наша команда зіграє у раунді плей-офф кваліфікації, де є різні варіанти жеребкування.

Додамо, що форвард збірної України Артем Довбик після перемоги звернувся до вболівальників.