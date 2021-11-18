Укр

Бывший игрок "Динамо" назвал истинный уровень украинского футбола

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Евгений Селин Новость обновлена 18 ноября 2021, 13:32
Евгений Селин

Селин вспомнил, каким был украинский футбол 10 лет назад.

Бывший защитник "Динамо" Евгений Селин, выступающий ныне за "Десну", в интервью пресс-службе черниговского клуба высказался о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.

"Я шесть лет не играл в Украине, и футбол очень сильно изменился. Чем именно? Я помню еще времена 20100-2012 годов. Сколько качественных легионеров было. Сейчас же они только в "Шахтере" и немного в "Динамо". Остальные делают ставку на своих воспитанников и других украинцев.

Сейчас УПЛ очень сильно изменилась в плане конкуренции, скажем так", — заявил Селин.

После "Динамо" Селин выступал за греческие "Платаниас" и "Астерас", киприский "Анортосис" и клуб МТК из Венгрии.

Несмотря на невысокий уровень чемпионата, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#УПЛ #ФК Десна #ФК Динамо (Киев)
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