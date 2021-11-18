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Колишній гравець "Динамо" назвав справжній рівень українського футболу

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Євген Селін Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:32
Євген Селін

Селін пригадав, яким був український футбол 10 років тому.

Колишній захисник "Динамо" Євген Селін, який нині виступає за "Десну", в інтерв’ю прес-службі чернігівського клубу висловився про нинішній рівень української Прем’єр-ліги.

"Я шість років не грав в Україні, і футбол дуже сильно змінився. Чим саме? Я пам’ятаю ще часи 20100-2012 років. Скільки якісних легіонерів було. Зараз же вони тільки в "Шахтарі" і трохи в "Динамо". Інші роблять ставку на своїх вихованців та інших українців.

Зараз УПЛ дуже сильно змінилася щодо конкуренції, скажімо так", — заявив Селін.

Після "Динамо" Селін виступав за грецькі "Платаніас" та "Астерас", кіпрський "Анортосіс" та клуб МТК з Угорщини.

Незважаючи на невисокий рівень чемпіонату, збірна України пробилася до плей-оф відбору на ЧС-2022.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє в національній команді.

Теги:
#УПЛ #ФК Десна #ФК Динамо (Київ)
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