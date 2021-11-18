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Позавидовал бы и Леброн: украинский баскетболист зажег в Еврокубке, круто забив сверху (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Пустовой хорошо влился в новый клуб Новость обновлена 18 ноября 2021, 14:20
Пустовой хорошо влился в новый клуб

Организаторы отметили успешную игру украинца.

Центровой испанской "Гран-Канарии" Артем Пустовой отличился эффектным действием в матчем Еврокубка против турецкого "Бурсаспора".

Украинец классно открылся в трехсекундной зоне, выловил мяч в воздухе и красиво забил сверху. Этот момент пресс-служба Еврокубка признала лучшим моментом дня.

Сама игра завершилась победой испанского клуба со счетом 85:74. Сам Пустовой отличился 20 очками и сделал 7 подборов. После пяти сыгранных встреч "Гран-Канария" лидирует в своей группе, добыв четыре победы в шести играх.

Ранее Пустовой на протяжении двух сезонов выступал за каталонскую "Барселону".

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины по футболу в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#Баскетбол #Артем Пустовой #Еврокубки баскетбол
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