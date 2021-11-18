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Позаздрив би і Леброн: український баскетболіст запалив у Єврокубку, круто забивши зверху (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Пустовий добре влився у новий клуб Новина оновлена 18 листопада 2021, 14:20
Пустовий добре влився у новий клуб

Організатори відзначили успішну гру українця.

Центровий іспанської "Гран-Канарії" Артем Пустовий відзначився ефектною дією у матчі Єврокубку проти турецького "Бурсаспора".

Українець класно відкрився у трисекундній зоні, виловив м’яч у повітрі та гарно забив зверху. Цей момент прес-служба Єврокубку визнала найкращим моментом дня.

Сама гра завершилася перемогою іспанського клубу із рахунком 85:74. Сам Пустовий відзначився 20 очками і зробив 7 підбирань. Після п’яти зіграних зустрічей "Гран-Канарія" лідирує у своїй групі, здобувши чотири перемоги у шести іграх.

Раніше Пустовий протягом двох сезонів виступав за каталонську "Барселону".

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України з футболу у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє в національній команді.

Теги:
#Баскетбол #Артем Пустовий #Єврокубки баскетбол
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