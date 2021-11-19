Стало известно, где может пройти реванш Усика и Джошуа

На данный момент рассматриваются три варианта.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика, в интервью Boxing UK рассказал, где может пройти реванш против британца Энтони Джошуа.

"Наверняка для обоих боксеров не будет принципиальным, где именно состоится поединок. Сейчас мы рассматривает три варианта: это Великобритания, Украина и Ближний Восток. Здесь нет никакого заговора, вы не думайте. Просто поединок должен быть экономически выгодным для обоих спортсменов. Главная цель — принести и Усику, и Джошуа как можно больше прибыли", — заявил Красюк.

В первом поединке против Джошуа, который состоялся в сентябре в Лондоне, Усик одержал победу по очкам единогласным решение судей.

Как ранее сообщал "Телеграф", Тайсон Фьюри уже предложил Джошуа помощь при подготовке к поединку против Усика. Сам британец начал угрожать украинскому боксеру, заявив, что это будет убийство в ринге. А вот американский супертяж Майкл Хантер все еще надеется опять выйти в ринг против Усика. Ранее соперники встречались, когда оба находились в первом тяжелом весе.