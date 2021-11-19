Стало відомо, де може пройти реванш Усика та Джошуа

На даний момент розглядаються три варіанти.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика, в інтерв’ю Boxing UK розповів, де може пройти реванш проти британця Ентоні Джошуа.

"Напевно, для обох боксерів не буде принциповим, де саме відбудеться поєдинок. Зараз ми розглядаємо три варіанти: це Великобританія, Україна та Близький Схід. Тут немає жодної змови, ви не думайте. Просто поєдинок має бути економічно вигідним для обох спортсменів. Головна мета — принести і Усику, і Джошуа якнайбільше прибутку", — заявив Красюк.

У першому поєдинку проти Джошуа, який відбувся у вересні в Лондоні, Усик здобув перемогу за очками одноголосним рішенням суддів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Тайсон Ф’юрі вже запропонував Джошуа допомогу під час підготовки до поєдинку проти Усика. Сам британець почав загрожувати українському боксерові, заявивши, що це буде вбивство у рингу. А ось американський суперваговик Майкл Хантер все ще сподівається знову вийти в ринг проти Усика. Раніше суперники зустрічалися, коли обидва перебували у першій важкій вазі.