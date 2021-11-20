Укр

Мирча Луческу хочет пригласить в "Динамо" защитника-соотечественника

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Раду Бобок Новость обновлена 20 ноября 2021, 16:42
Раду Бобок

Киевляне намерены усилить защитную линию.

Защитник румынского "Фарула" Раду Бобок в зимнее трансферное окно станет игроком киевского "Динамо", сообщает Playsport.

По данным источника клубы уже договорились о переходе 22-летнего румынского футболиста, сумма компенсации составит миллион евро.

Одна из причин, которая может помешать трансферу игрока, может стать неоптимальная форма футболиста. В последнее время Бобок не играл из-за повреждения и сейчас находится в плохих кондициях.

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Бобок провел 6 матчей и отдал результативную передачу из 15 возможных игр.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоялось заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.

Теги:
#Мирча Луческу #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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