Мирча Луческу хочет пригласить в "Динамо" защитника-соотечественника

Киевляне намерены усилить защитную линию.

Защитник румынского "Фарула" Раду Бобок в зимнее трансферное окно станет игроком киевского "Динамо", сообщает Playsport.

По данным источника клубы уже договорились о переходе 22-летнего румынского футболиста, сумма компенсации составит миллион евро.

Одна из причин, которая может помешать трансферу игрока, может стать неоптимальная форма футболиста. В последнее время Бобок не играл из-за повреждения и сейчас находится в плохих кондициях.

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Бобок провел 6 матчей и отдал результативную передачу из 15 возможных игр.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоялось заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.