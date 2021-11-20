Мірча Луческу хоче запросити до "Динамо" захисника-співвітчизника
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Кияни мають намір посилити захисну лінію.
Захисник румунського "Фарула" Раду Бобок у зимове трансферне вікно стане гравцем київського "Динамо", повідомляє Playsport.
За даними джерела, клуби вже домовилися про перехід 22-річного румунського футболіста, сума компенсації складе мільйон євро.
Одна з причин, яка може стати на заваді трансферу гравця, може стати неоптимальна форма футболіста. Останнім часом Бобок не грав через пошкодження і зараз перебуває у поганих кондиціях.
Нинішнього сезону чемпіонату Румунії Бобок провів 6 матчів і віддав результативну передачу з 15 можливих ігор.
Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбулося засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.