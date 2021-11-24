"Шахтер" проиграл "Интеру" и вылетел из еврокубка (видео)

Юноши "Горняков" проиграли миланцам.

В среду, 24 ноября, "Шахтер" U-19 в рамках матча 5-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 проводил гостевой поединок против "Интера". Встреча, которая состоялась на стадионе "Эрнесто Бреда" в Сан-Джованни, завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского коллектива.

Единственный гол в поединке записал на свой счет 18-летний полузащитник Лоренцо Пескетола.

Видеообзор матча "Интер" U-19 — "Шахтер" U-19:

Отметим, это поражение означает, что "Горняки" прекращают борьбу за выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Дончане с 6 очками застолбили за собой 3-е место в турнирной таблице группы D, "Интер" (13 очков) — первый, "Реал" (10 очков) — второй, а "Шериф" очков не набирал.

Турнирное положение команд.

Турнирное положение команд в группе D Юношеской лиги УЕФА

Напомним, 24 ноября взрослая команда "Шахтера" сыграет в гостях с "Интером" в 5-м туре Лиги чемпионов. Эту встречу можно будет посмотреть по ТВ в Украине, а букмекеры оценили шансы команд. Добавим, что в случае ничьей или поражения донецкая команда попрощается с еврокубками следом за "Динамо".