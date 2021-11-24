Укр

"Шахтер" проиграл "Интеру" и вылетел из еврокубка (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
"Интер" U-19 - "Шахтер" U-19 Новость обновлена 24 ноября 2021, 18:04
"Интер" U-19 - "Шахтер" U-19

Юноши "Горняков" проиграли миланцам.

В среду, 24 ноября, "Шахтер" U-19 в рамках матча 5-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 проводил гостевой поединок против "Интера". Встреча, которая состоялась на стадионе "Эрнесто Бреда" в Сан-Джованни, завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского коллектива.

Единственный гол в поединке записал на свой счет 18-летний полузащитник Лоренцо Пескетола.

Видеообзор матча "Интер" U-19 — "Шахтер" U-19:

Отметим, это поражение означает, что "Горняки" прекращают борьбу за выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Дончане с 6 очками застолбили за собой 3-е место в турнирной таблице группы D, "Интер" (13 очков) — первый, "Реал" (10 очков) — второй, а "Шериф" очков не набирал.

Турнирное положение команд.

Турнирное положение команд в группе D Юношеской лиги УЕФА
Турнирное положение команд в группе D Юношеской лиги УЕФА

Напомним, 24 ноября взрослая команда "Шахтера" сыграет в гостях с "Интером" в 5-м туре Лиги чемпионов. Эту встречу можно будет посмотреть по ТВ в Украине, а букмекеры оценили шансы команд. Добавим, что в случае ничьей или поражения донецкая команда попрощается с еврокубками следом за "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Юношеская лига УЕФА
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Народный депутат Николай Тищенко
В «Слуге народа» не определились с новым главой КГГА, но это точно не Тищенко — источники
Дата публикации
Категория
Кабмин
Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)
Дата публикации
Категория
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова
"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности