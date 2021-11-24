"Шахтар" програв "Інтеру" та вилетів з єврокубка (відео)

Юнаки "Гірників" програли міланцям.

У середу, 24 листопада, "Шахтар" U-19 у рамках матчу 5-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 проводив гостьовий поєдинок проти "Інтера". Зустріч, яка відбулася на стадіоні "Ернесто Бреда" у Сан-Джованні, завершилася з рахунком 1:0 на користь міланського колективу.

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок 18-річний півзахисник Лоренцо Пескетола.

Відеоогляд матчу "Інтер" U-19 — "Шахтар" U-19:

Зазначимо, ця поразка означає, що "Гірники" припиняють боротьбу за вихід до плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Донеччани з 6 очками застовпили за собою 3 місце в турнірній таблиці групи D, "Інтер" (13 очок) — перший, "Реал" (10 очок) — другий, а "Шериф" очок не набирав.

Турнірне становище команд.

Турнірне становище команд у групі D Юнацької ліги УЄФА

Нагадаємо, 24 листопада доросла команда "Шахтаря" зіграє в гостях з "Інтером" у 5-му турі Ліги чемпіонів. Цю зустріч можна буде переглянути по ТБ в Україні, а букмекери оцінили шанси команд. Додамо, що у разі нічиєї чи поразки донецька команда попрощається з єврокубками слідом за "Динамо".