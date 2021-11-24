Джеко за пять минут оформил дубль в ворота "Шахтера" (видео)

Боснийца не остановить.

Донецкий "Шахтер" в матче пятого тура Лиги чемпионов на выезде уже уступает "Интеру" со счетом 0:2.

"ИНТЕР" — "ШАХТЕР": прямая онлайн-трансляция

На 22-й минуте Иван Перишич отправил мяч в ворота дончан, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда, а уже в следующей атаке Анатолий Трубин справился с ударом Джеко впритык. В последствии игроки "Интера" создали немало моментов, но до перерыва забить так и не смогли.

После отдыха миланцы продолжили давить на соперника. Сначала был отменен мяч Лаутаро Мартинеса, который толкнул в спину Матвиенко, но на 61-й минуте Эдин Джеко классно подобрал мяч на линии штрафной и в касание пробил в левый угол.

Уже через пять минут босниец оформил дубль. Прошла подача с левого края на дальнюю штангу, где боснийского футболиста никто не держал. Эден выпрыгнул и без проблем отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров. Таким образом, счет стал 2:0 в пользу итальянцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой результат в игре с "Интером" позволит "Шахтеру" рассчитывать на продолжение борьбы в еврокубках весной.