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Джеко за п’ять хвилин оформив дубль у ворота "Шахтаря" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Едін Джеко Новина оновлена 24 листопада 2021, 21:35
Едін Джеко

Боснійця не зупинити.

Донецький "Шахтар" у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів на виїзді вже поступається "Інтеру" з рахунком 0:2.

"ІНТЕР" — "ШАХТЕР": 2:0, як це було

На 22-й хвилині Іван Перишич відправив м’яч у ворота донеччан, але арбітр не зарахував гол через офсайд, а вже в наступній атаці Анатолій Трубін впорався з ударом Джеко впритул. Згодом гравці "Інтера" створили чимало моментів, але до перерви забити так і не змогли.

Після відпочинку міланці продовжили тиснути на суперника. Спочатку було скасовано м’яч Лаутаро Мартінеса, який штовхнув у спину Матвієнка, але на 61-й хвилині Едін Джеко класно підібрав м’яч на лінії штрафного майданчика і в дотик пробив у лівий кут.

Вже за п’ять хвилин боснієць оформив дубль. Пройшло подання з лівого краю на дальню штангу, де боснійського футболіста ніхто не тримав. Еден вистрибнув і без проблем відправив м’яч у порожні ворота з кількох метрів. Таким чином, рахунок став 2:0 на користь італійців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який результат у грі з "Інтером" дозволить "Шахтарю" розраховувати на продовження боротьби у єврокубках навесні.

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Ліга чемпіонів #Едін Джеко
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