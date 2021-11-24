Укр

Де Дзерби объяснил, почему преждевременно снял лидера "Шахтера" в матче против "Интера"

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роберто Де Дзерби Новость обновлена 24 ноября 2021, 22:56
Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист признался в вынужденной замене.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби объяснил, почему в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов от миланского "Интера" (0:2) сделал замену Тараса Степаненко на Маркоса Антонио.

Ранее футбольный эксперт Вячеслав Шевчук раскритиковал специалиста за данное решение.

"Тарас в перерыве сам принял решение, что он не будет продолжать матч. Накануне игры он чувствовал себя не лучшим образом, поэтому после первого тайма сразу же попросил замену. Нам не хватало некоторых игроков сегодня — Алана Патрика, Исмаили, Траоре. Это важные игроки, они выходят в "основе" и действуют очень хорошо. Но нам в любом случае нужно прибавлять в игре", — цитирует Де Дзерби официальный сайт турнира.

После этого поражения "Шахтер" остался на последнем месте в группе с одним очком и лишился шансов на еврокубковую весну.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские клубы в нынешнем сезоне показали худший результат в еврокубках за последние 14 лет. Ни одна команда не выступит в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #Тарас Степаненко #Роберто Де Дзерби
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