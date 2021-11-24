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Де Дзербі пояснив, чому передчасно зняв лідера "Шахтаря" у матчі проти "Інтера"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Роберто Де Дзербі Новина оновлена 24 листопада 2021, 22:56
Роберто Де Дзербі

Італійський фахівець зізнався у вимушеній заміні.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі пояснив, чому у перерві матчу 5-го туру Ліги чемпіонів від міланського "Інтера" (0:2) зробив заміну Тараса Степаненка на Маркоса Антоніо.

Раніше футбольний експерт В’ячеслав Шевчук розкритикував спеціаліста за це рішення.

"Тарас у перерві сам прийняв рішення, що він не продовжуватиме матч. Напередодні гри він почував себе не найкращим чином, тому після першого тайму відразу ж попросив заміну. Нам не вистачало деяких гравців сьогодні — Алана Патріка, Ісмаїлі, Траоре. Це важливі гравці, вони виходять в "основі" і діють дуже добре. Але нам у будь-якому разі потрібно додавати у грі", — цитує Де Дзербі офіційний сайт турніру.

Після цієї поразки "Шахтар" залишився на останньому місці в групі з одним очком і втратив шанси на єврокубкову весну.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українські клуби цього сезону показали найгірший результат у єврокубках за останні 14 років. Жодна команда не виступить у плей-офф Ліги чемпіонів чи Ліги Європи.

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #Тарас Степаненко #Роберто Де Дзербі
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