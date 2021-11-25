Лидер "Шерифа" бросил вызову "Шахтеру"

Тилль верит в победу над "Шахтером" в Киеве.

Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль в интервью официальному сайту турнира выразил надежду, что молдавский клуб сможет обыграть "Шахтер" в последнем матче группы Лиги чемпионов.

В среду "Шериф" на своем поле уступил мадридскому "Реалу" 0:3, но благодаря победе "Интера" над "Шахтером" (2:0) забронировал за собой третье место в группе и путевку в Лигу Европы.

"Нам было сложно противостоять "Реалу". Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков. Теперь постараемся выиграть последний матч у "Шахтера", — считает Тилль.

В первом матче между "Шерифом" и "Шахтером" молдавский клуб одержал победу со счетом 2:0. Встреча в Киеве состоится во вторник, 7 декабря. Начало — в 22.00.

Ранее "Телеграф" публиковал расклады для "Зари" накануне матча 5-го тура Лиги конференций. При этом в текущем сезоне украинские клубы показали свой худший результат выступления в еврокубках за последние 14 лет. Украина не будет представлена ни одной командой ни в плей-офф Лиги чемпионов, ни в плей-офф Лиги Европы.