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Лідер "Шерифа" кинув виклик "Шахтарю"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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ФК "Шериф" Новина оновлена 25 листопада 2021, 08:40
ФК "Шериф"

Тілль вірить у перемогу над "Шахтарем" у Києві.

Півзахисник "Шерифа" Себастьян Тілль в інтерв’ю офіційному сайту турніру висловив сподівання, що молдавський клуб зможе обіграти "Шахтар" в останньому матчі групи Ліги чемпіонів.

У середу "Шериф" на своєму полі поступився мадридському "Реалу" 0:3, але завдяки перемозі "Інтера" над "Шахтарем" (2:0) забронював за собою третє місце у групі та путівку до Ліги Європи.

"Нам було складно протистояти "Реалу". Вони добре контролювали м’яч. На жаль, нам не вдалося забити та порадувати вболівальників. Тепер постараємося виграти останній матч у "Шахтаря"", — вважає Тілль.

У першому матчі між "Шерифом" та "Шахтарем" молдавський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0. Зустріч у Києві відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок – о 22.00.

Раніше "Телеграф" публікував розклади для "Зорі" напередодні матчу 5-го туру Ліги конференцій. При цьому цього сезону українські клуби показали свій найгірший результат виступу в єврокубках за останні 14 років. Україна не буде представлена жодною командою ні в плей-офф Ліги чемпіонів, ні в плей-офф Ліги Європи.

Теги:
#ФК Шахтар #Ліга чемпіонів #ФК Шериф
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