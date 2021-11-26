Шевчук из своего кармана заплатил крупную сумму игрокам "Вереса" за победу над "Металлистом-1925"

10 тысяч долларов достал — и отдал.

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук, который на этой неделе получил должность в клубе, сделал первый серьезный шаг на новой работе.

Как сообщает портал FootBoom, Шевчук из своего кармана заплатил игрокам 10 тысяч долларов за победу команды в матче 16-го тура УПЛ над "Металлистом-1925" со счетом 2:0. По данным источника, всю сумму денег на тренировке получил капитан клуба из Ровно Богдан Когут.

Кроме того, в дальнейшем футболисты получат премиальные за данный матч, которые были ранее прописаны в контракте, но уже со стороны клуба. На данный момент "Верес" занимает седьмое место в чемпионате Украины, имея в активе 22 очка.

Бывший спортивный директор "Вереса" Орест Баль остался в системе клуба и будет работать на должности заместителя генерального директора.

Как ранее сообщал "Телеграф", Вячеслав Шевчук после поражения "Шахтера" от "Интера" (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов раскритиковал главного тренера дончан Роберто Де Дзерби за сделанные замены. Позже итальянец прокомментировал свое решение.