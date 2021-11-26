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Шевчук зі своєї кишені заплатив гравцям "Вереса" велику суму за перемогу над "Металістом-1925"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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В’ячеслав Шевчук Новина оновлена 26 листопада 2021, 14:47
В’ячеслав Шевчук

10 тисяч доларів дістав і віддав.

Спортивний директор "Вереса" В’ячеслав Шевчук, який цього тижня отримав посаду у клубі, зробив перший серйозний крок на новій роботі.

Як повідомляє портал FootBoom, Шевчук зі своєї кишені заплатив гравцям 10 тисяч доларів за перемогу команди у матчі 16-го туру УПЛ над "Металістом-1925" з рахунком 2:0. За даними джерела, всю суму грошей на тренуванні отримав капітан клубу із Рівного Богдан Когут.

Крім того, надалі футболісти отримають преміальні за цей матч, які раніше були прописані в контракті, але вже з боку клубу. На даний момент "Верес" посідає сьоме місце у чемпіонаті України, маючи в активі 22 очки.

Колишній спортивний директор "Вереса" Орест Баль залишився у системі клубу і працюватиме на посаді заступника генерального директора.

Як раніше повідомляв "Телеграф", В’ячеслав Шевчук після поразки "Шахтаря" від "Інтера" (0:2) у матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів розкритикував головного тренера донеччан Роберто Де Дзербі за зроблені заміни. Згодом італієць прокоментував своє рішення.

Теги:
#В'ячеслав Шевчук #УПЛ #ФК Верес
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