Шевчук зі своєї кишені заплатив гравцям "Вереса" велику суму за перемогу над "Металістом-1925"

10 тисяч доларів дістав і віддав.

Спортивний директор "Вереса" В’ячеслав Шевчук, який цього тижня отримав посаду у клубі, зробив перший серйозний крок на новій роботі.

Як повідомляє портал FootBoom, Шевчук зі своєї кишені заплатив гравцям 10 тисяч доларів за перемогу команди у матчі 16-го туру УПЛ над "Металістом-1925" з рахунком 2:0. За даними джерела, всю суму грошей на тренуванні отримав капітан клубу із Рівного Богдан Когут.

Крім того, надалі футболісти отримають преміальні за цей матч, які раніше були прописані в контракті, але вже з боку клубу. На даний момент "Верес" посідає сьоме місце у чемпіонаті України, маючи в активі 22 очки.

Колишній спортивний директор "Вереса" Орест Баль залишився у системі клубу і працюватиме на посаді заступника генерального директора.

Як раніше повідомляв "Телеграф", В’ячеслав Шевчук після поразки "Шахтаря" від "Інтера" (0:2) у матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів розкритикував головного тренера донеччан Роберто Де Дзербі за зроблені заміни. Згодом італієць прокоментував своє рішення.