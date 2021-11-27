Укр

Стало известно время начала стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 с участием сборной Украины

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Андрей Ярмоленко в форме сборной Украины Новость обновлена 27 ноября 2021, 12:37
Андрей Ярмоленко в форме сборной Украины

Как раз удобно будет всем.

Официальный сайт чемпионата мира-2022 опубликовал время начала полуфинальных матчей плей-офф отбора.

Сборная Украины, которая на данной стадии турнира сыграет на выезде против Шотландии 24 марта, свой матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Скорее всего, матч пройдет на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго.

В случае, если украинцы пройдут в финал, то вторая встреча также начнется в 21.45. Потенциальными соперниками команды Петракова являются Уэльс и Австрия. Финал запланирован на 29 марта.

Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре декабре следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по общей стоимость игроков обошла россиян. Сборная Украины стала седьмой с показателем в 187,8 миллиона евро. Сразу за украинцами расположилась российская команда, чьи игроки стоят 153,5 миллиона евро.

Лидер сборной Украины Александр Зинченко считает, что национальной команде повезло с текущей жеребьевкой, с такими соперниками можно играть.

Теги:
#Сборная Украины #Сборная Шотландии #ЧМ-2022
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