Став відомий час початку стикових матчів кваліфікації ЧС-2022 за участю збірної України

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Офіційний сайт чемпіонату світу-2022 опублікував час початку півфінальних матчів плей-офф відбору.

Збірна України, яка на цій стадії турніру зіграє на виїзді проти Шотландії 24 березня, свій матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Найімовірніше, матч пройде на стадіоні "Хемпден-Парк" у Глазго.

У випадку, якщо українці пройдуть у фінал, друга зустріч також розпочнеться о 21.45. Потенційними суперниками команди Петракова є Уельс та Австрія. Фінал заплановано на 29 березня.

Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина.

Чемпіонат світу з футболу-2022 пройде у Катарі у грудні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян. Збірна України стала сьомою з показником 187,8 мільйона євро. Відразу за українцями розташувалася російська команда, чиї гравці коштують 153,5 мільйонів євро.

Лідер збірної України Олександр Зінченко вважає, що національній команді пощастило з поточним жеребкуванням, з такими суперниками можна грати.