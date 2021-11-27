Лідер збірної України висловився про перспективи команди у плей-оф ЧС-2022

На цей раз гріх скаржитися.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відреагував на жеребкування раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. На стадії півфіналу Україна зіграє проти Шотландії, а Уельс прийме Австрію. Переможці цих пар потім зійдуться у очній зустрічі.

"Що тут сказати, гріх скаржитися цього разу, жереб був до нас прихильний. У нас одразу матч із Шотландією — це фінал. Знаю, що багато футболістів виступають у чемпіонаті Англії, тож добре готові фізично у будь-який відрізок сезону.

Впевнений, що для збірної України це буде дуже непростий виїзд. Але найважливіше, щоб футболісти підійшли до матчів у оптимальній формі. І здорові. Не забувайте, що для нас це фартовий стадіон, саме там Україна обіграла Швецію у плей-офф Євро-2020.

У збірній України зараз дуже сильний склад. Усі футболісти постійно грають у Лізі чемпіонів, а молодь після чемпіонату Європи набула потрібного досвіду", — сказав Зінченко в інтерв’ю vZbirna.

Чемпіонат світу з футболу-2022 пройде у Катарі у грудні наступного року.

Раніше "Телеграф" повідомляв думку головного тренера збірної України Олександра Петракова за підсумками жеребкування.