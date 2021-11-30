Украинская теннисистка блеснула фигурой в откровенном наряде (фото)

Украинка в ожидании старта нового сезона.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№ 118 WTA) проводит межсезонье в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Спортсменка частенько радует своих подписчиков горячими пляжными образами.

Соответствующие снимки доступны на страничке теннисистки в Instagram.

32-летняя спортсменка на днях опубликовала серию снимков, сопроводив их коротким комментарием: "Морской бриз". На фото Леся позирует в черном купальнике, а все внимание приковывает к себе взгляд спортсменки. Почти за сутки снимок собрал почти три тысячи лайков и более сотню комментариев.

На этой неделе теннисистка порадовала свою армию из 52 тысяч подписчиков горячими снимками из Дубая. Цуренко похвасталась спортивной фигурой, появляясь в кадре в разных купальниках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский теннисист Сергей Стаховский объявил об окончании карьеры в сборной Украины. А в начале ноября стало известно, что украинская теннисистка-красавица Катарина Завацкая решила приостановить карьеру.

Недавно еще одна украинская теннисистка Марта Костюк блеснула фигурой в купальнике. Спортсменка отдыхала на Сейшельских Островах.