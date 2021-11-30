Укр

Украинская теннисистка блеснула фигурой в откровенном наряде (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Леся Цуренко Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:58
Леся Цуренко

Украинка в ожидании старта нового сезона.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№ 118 WTA) проводит межсезонье в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Спортсменка частенько радует своих подписчиков горячими пляжными образами.

Соответствующие снимки доступны на страничке теннисистки в Instagram.

32-летняя спортсменка на днях опубликовала серию снимков, сопроводив их коротким комментарием: "Морской бриз". На фото Леся позирует в черном купальнике, а все внимание приковывает к себе взгляд спортсменки. Почти за сутки снимок собрал почти три тысячи лайков и более сотню комментариев.

На этой неделе теннисистка порадовала свою армию из 52 тысяч подписчиков горячими снимками из Дубая. Цуренко похвасталась спортивной фигурой, появляясь в кадре в разных купальниках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский теннисист Сергей Стаховский объявил об окончании карьеры в сборной Украины. А в начале ноября стало известно, что украинская теннисистка-красавица Катарина Завацкая решила приостановить карьеру.

Недавно еще одна украинская теннисистка Марта Костюк блеснула фигурой в купальнике. Спортсменка отдыхала на Сейшельских Островах.

Теги:
#Теннис #Леся Цуренко
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Политика
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Категория
Андрей Богдан посетил шумную вечеринку LUX FM CHERRY PARTY
В день памяти жертв Голодоморов Андрей Богдан засветился на закрытой вечеринке с Монатиком
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Вакцины не панацея: глава Moderna предупредил о подвохе омикрон-штамма COVID-19
Дата публикации
Категория
Удар был таким сильным, что молодому копу выжить не удалось
В Херсоне поезд переехал 22-летнего полицейского: подробности и фото
Дата публикации
Категория
На новогодние праздники украинцы могут улететь как на зимний отдых, так и в теплые края
Новый год за границей: топ-8 вариантов для отдыха на праздники