Українська тенісистка блиснула фігурою у відвертому вбранні (фото)

Українка чекає на старт нового сезону.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко (№ 118 WTA) проводить міжсезоння у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Спортсменка часто радує своїх підписників гарячими пляжними образами.

Відповідні знімки доступні на сторінці тенісистки в Instagram.

32-річна спортсменка днями опублікувала серію знімків, супроводжуючи їх коротким коментарем: "Морський бриз". На фото Леся позує у чорному купальнику, а всю увагу приковує до себе погляд спортсменки. Майже за добу знімок зібрав майже три тисячі лайків та понад сотню коментарів.

Цього тижня тенісистка порадувала свою армію із 52 тисяч підписників гарячими знімками з Дубая. Цуренко похвалилася спортивною фігурою, з’являючись у кадрі у різних купальниках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український тенісист Сергій Стаховський оголосив про закінчення кар’єри у збірній України. А на початку листопада стало відомо, що українська тенісистка-красуня Катаріна Завацька вирішила призупинити кар’єру.

Нещодавно ще одна українська тенісистка Марта Костюк блиснула фігурою у купальнику. Спортсменка відпочивала на Сейшельських островах.