Укр

"Ломаченко в попадосе": экс-тренер Кличко оценил перспективы украинца (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Городничев Новость обновлена 30 ноября 2021, 15:04
Сергей Городничев

Специалист не верит в украинского боксера.

Сергей Городничев, бывший тренер Владимира Кличко, усомнился в том, что после поражения Теофимо Лопеса в бою с Джорджем Камбососом, украинцу Василию Ломаченко в ближайшее время дадут чемпионский поединок.

Об этом тренер рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Городничева, Василий на данный момент способен победить Камбососа, и тот это прекрасно понимает. Так зачем Джорджу рисковать титулами в бою с украинцем, который на данный момент даже не чемпион. Поэтому Сергей заявляет, что "Вася в попадосе", ведь не сможет вернуть свои титулы, утраченные в поединке с Лопесом в октябре 2020 года.

"Я не вижу, что Ломаченко получит бой с Камбососом в ближайшее время – поэтому Василий в попадосе", — заявил Городничев.

Отметим, уже 11 декабря Василий проведет бой с бывшим чемпионом в легком весе по версии IBF Ричардом Комми из Ганы. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в Украине в прямом эфире.

Напомним, поражение Лопеса может поспособствовать проведению боя Василий Ломаченко — Денис Беринчик.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Сергей Городничев
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