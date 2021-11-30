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"Ломаченко у попадосі": екс-тренер Кличка оцінив перспективи українця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Городнічов Новина оновлена 30 листопада 2021, 15:04
Сергій Городнічов

Фахівець не вірить в українського боксера.

Сергій Городнічов, колишній тренер Володимира Кличка, засумнівався в тому, що після поразки Теофімо Лопеса у бою з Джорджем Камбососом, українцю Василю Ломаченку найближчим часом дадуть чемпіонський поєдинок.

Про це тренер розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами Городнічова, Василь на цей час здатний перемогти Камбососа, і той це чудово розуміє. Так навіщо Джорджу ризикувати титулами у бою з українцем, який зараз навіть не чемпіон. Тому Сергій заявляє, що "Вася у попадосі", адже не зможе повернути свої титули, втрачені у поєдинку з Лопесом у жовтні 2020 року.

"Я не бачу, що Ломаченко отримає бій з Камбососом найближчим часом — тому Василь у попадосі", — заявив Городнічов.

Зазначимо, вже 11 грудня Василь проведе бій з колишнім чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF Річардом Коммі з Гани. Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок в Україні в прямому ефірі.

Нагадаємо, поразка Лопеса може сприяти проведенню бою Василь Ломаченко — Денис Берінчик.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Сергій Городничев
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