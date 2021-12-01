Укр

Месси заступился за жену перед вручением "Золотого мяча" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Антонелла Рокуццо, Лионель Месси и их дети Новость обновлена 01 декабря 2021, 17:34
Антонелла Рокуццо, Лионель Месси и их дети

Поступок настоящего мужчины.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, который недавно забил свой первый гол в Лиге 1, перед церемонией "Золотой мяч-2021" отметился мужским поступком прямо на красной дорожке.

Соответствующее видео доступно на страничке Twitter fazieshah124.

На кадрах, которые были сняты до церемонии, Лионель вместе с женой Антонеллой Рокуццо и детьми фотографировался для глянцев. В какой-то момент один из представителей France Football попросил супругу футболиста отойти в сторону, чтобы Месси был только с детьми. Антонелла только начала движение в сторону, как Лионель вернул ее обратно поближе к себе.

Видео с джентльменским поступком Лионеля набирает популярность в сети:

Напомним, Месси по итогам голосования от France Football выиграл "Золотой мяч-2021". Эта награда стала для него седьмой в карьере. Это рекорд!

Напомним, в футбольном мире с противоречием отнеслись к победе Месси. Большинство известных футболистов считают, что награду стоило отдать Роберту Левандовски. Более того, так считает и сам Лионель, который отметил заслуги поляка в 2020 году.

Теги:
#Футбол #Золотой мяч #Лионель Месси #Антонелла Рокуццо
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