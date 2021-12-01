Мессі заступився за дружину перед врученням "Золотого м’яча" (відео)

Вчинок справжнього чоловіка.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який нещодавно забив свій перший гол у Лізі 1, перед церемонією "Золотий м’яч-2021" відзначився чоловічим вчинком прямо на червоній доріжці.

Відповідне відео доступне на сторінці Twitter fazieshah124.

На кадрах, знятих до церемонії, Ліонель разом з дружиною Антонеллою Рокуццо та дітьми фотографувався для глянців. В якийсь момент один із представників France Football попросив дружину футболіста відійти убік, щоб Мессі був тільки з дітьми. Антонелла тільки почала рух в сторону, як Ліонель повернув її назад ближче до себе.

Відео з джентльменським вчинком Ліонеля набирає популярності в мережі:

Нагадаємо, Мессі за підсумками голосування від France Football виграв "Золотий м’яч-2021". Ця нагорода стала для нього сьомою у кар’єрі. Це рекорд!

Нагадаємо, у футбольному світі із суперечністю поставилися до перемоги Мессі. Більшість відомих футболістів вважають, що нагороду варто було віддати Роберту Левандовські. Щобільше, так вважає і сам Ліонель, який відзначив заслуги поляка у 2020 році.