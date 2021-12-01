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Мессі заступився за дружину перед врученням "Золотого м’яча" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Антонелла Рокуццо, Ліонель Мессі та їхні діти Новина оновлена 01 грудня 2021, 17:34
Антонелла Рокуццо, Ліонель Мессі та їхні діти

Вчинок справжнього чоловіка.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який нещодавно забив свій перший гол у Лізі 1, перед церемонією "Золотий м’яч-2021" відзначився чоловічим вчинком прямо на червоній доріжці.

Відповідне відео доступне на сторінці Twitter fazieshah124.

На кадрах, знятих до церемонії, Ліонель разом з дружиною Антонеллою Рокуццо та дітьми фотографувався для глянців. В якийсь момент один із представників France Football попросив дружину футболіста відійти убік, щоб Мессі був тільки з дітьми. Антонелла тільки почала рух в сторону, як Ліонель повернув її назад ближче до себе.

Відео з джентльменським вчинком Ліонеля набирає популярності в мережі:

Нагадаємо, Мессі за підсумками голосування від France Football виграв "Золотий м’яч-2021". Ця нагорода стала для нього сьомою у кар’єрі. Це рекорд!

Нагадаємо, у футбольному світі із суперечністю поставилися до перемоги Мессі. Більшість відомих футболістів вважають, що нагороду варто було віддати Роберту Левандовські. Щобільше, так вважає і сам Ліонель, який відзначив заслуги поляка у 2020 році.

Теги:
#Футбол #Золотий м'яч #Ліонель Мессі #Антонелла Рокуццо
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